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Samsun'da 19 öğrenci fenalık geçirdi, hastaneye kaldırıldılar

Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan provaları sırasında fenalık geçiren 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:35
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Samsun'da 19 öğrenci fenalık geçirdi

Samsun'da 19 öğrenci fenalık geçirdi, hastaneye kaldırıldılar
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Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provaları için Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu’na götürüldü. Buraya yürüyerek giden öğrenciler, 23 Nisan provalarını yapmaya başladı.

Öğrencilerden bazıları bir süre sonra kendilerini iyi hissetmemeye başladı. Öğretmenler 112’yi arayarak ambulans çağırdı. Fenalaşan 19 öğrenci ambulanslar ile Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öğrencilerin yorulmaya dayalı fenalık geçirdiği öğrenildi.

 

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