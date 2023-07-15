Samsun'da 2 kız kardeşi ile kadastro görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

Samsun'un Terme ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonucu 2 kız kardeşi ile kadastro görevlisini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: AA
Samsun'da 2 kız kardeşi ile kadastro görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

Kırsal Akçaykaracalı Mahallesi'nde tartıştığı kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen ile kadastro görevlisi Mert Işık'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü, yeğenini ise yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cavit A'nın (66) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Cavit A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün, Cavit A, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen ile Ergen'in oğlu Murat Ergen ve mahallede kadastro çalışması yapan Mert Işık'a av tüfeğiyle ateş etmiş, Nuran Topal, Ayşe Ergen ve Mert Işık, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmiş, Murat Ergen ise tedavi altına alınmıştı.

Jandarma, olayın ardından kaçan Cavit A'yı gözaltına almıştı.

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