Samsun’da 25 dönümlük tarım arazisi yangında zarar gördü

Samsun'un ilçeye bağlı Talışman Mahallesi Kaşdağı mevkisinde hasadı yapılan tarım arazisinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ihbar sonrası olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edilirken, büyüyen yangın bir süre sonra ormanlık alana da sıçradı.

Ekiplerin yaptıkları müdahalenin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, yaklaşık 25 dönümlük alanda zarar meydana geldi.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.