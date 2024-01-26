Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA
Samsun'da 3 araç birbirine girdi
Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kimse yaralanmazken kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Çakallı mevkisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Niyazi K. idaresindeki 61 AFB 047 plakalı otomobil, Çakallı rampasından aşağı inerken yağışlı hava sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

aw128774-02-1.jpgArkadan gelen Kazım Ş. idaresindeki 52 PL 355 otomobil, 61 AFB 047 plakalı araca çarparken, Yaşar K.'nin kullandığı 55 AKN 953 plakalı otomobil de kazaya dahil olmaktan kaçamadı.

Kimsenin yara almadığı kaza maddi hasarla atlatılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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