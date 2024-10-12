Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde, Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yakınında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ceren P. (22) yönetimindeki 55 ADF 673 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin K.'nın kullandığı 55 GS 798 plakalı SUV tipi araca çarptı. Bu SUV tipi araç da önündeki Erol B.'nin yönettiği 55 ALZ 324 plakalı otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı kazada Ceren P. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine ulaşan ambulansla ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından trafikte aksamalar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gerekli çalışmaları yapmasının ardından trafik normale döndü.

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