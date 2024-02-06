Samsun’da 31 yaşındaki kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Samsun’da 31 yaşındaki kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Atakum ilçesinde yaşayan genç kadın göğsünden vurularak hastaneye kaldırıldı. Genç kadın müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Silahlı saldırı yaralanan kadın, Samsun'un Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi TOKİ Konutları'nda bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki Muradiye Terzi göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Komşuları tarafından evinin giriş kapısı önünde yerde hareketsiz yatarken bulunan Muradiye Terzi, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw136092-01.jpg

Polis olay yerinde 1 adet boş kovan ele geçirirken, silahlı saldırıyı 43 yaşındaki M.D.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Kaçan silahlı saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti. Salon alkıştan yıkıldı Dünya
Kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti. Salon alkıştan yıkıldı
Suç örgütüne 'uyuşturucu ticareti' operasyonu. 5 tutuklama Gündem
Suç örgütüne 'uyuşturucu ticareti' operasyonu. 5 tutuklama
Türk ilaç sektörünün ilk “RISE with SAP” projesi Nobel ile başlıyor Gündem
Türk ilaç sektörünün ilk “RISE with SAP” projesi Nobel ile başlıyor
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi Video
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı Ekonomi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek Gündem
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi Gündem
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi