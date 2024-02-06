Samsun’da 31 yaşındaki kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırı yaralanan kadın, Samsun'un Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi TOKİ Konutları'nda bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki Muradiye Terzi göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Komşuları tarafından evinin giriş kapısı önünde yerde hareketsiz yatarken bulunan Muradiye Terzi, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde 1 adet boş kovan ele geçirirken, silahlı saldırıyı 43 yaşındaki M.D.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Kaçan silahlı saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.