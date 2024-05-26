Samsun'da 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

"Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik olarak yapılan etkili ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, dün akşam saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda F.Ç.(33) ve E.S.(23) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili F.Ç.ve E.S. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.