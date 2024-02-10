Samsun’da 3,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı araç ele geçirildi

Kaynak: İHA
Samsun’da 3,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı araç ele geçirildi
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet sonucu, piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan gümrük kaçağı araç ele geçirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyet sonucunda, uygulama sırasında kontrol edilen yabancı plakalı BMW X5 markalı aracın A.Ş. adına kayıtlı olduğu, araç sürücüsü R.Ç.'nın Bulgaristan makamları tarafından hazırlanmış olduğunu beyan ettiği geçersiz olan vekaletname ile aracı kullandığı belirlendi.

Gümrük değeri 3 milyon 500 bin lira olan aracın gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Samsun Gümrük Müdürlüğüne gönderildi.

aw139172-01.jpg

Son Haberler
Keçiörengücü Şanlıurfa'da tek golle güldü Spor
Keçiörengücü Şanlıurfa'da tek golle güldü
Meral Akşener: Belediyeleri almamız ülkeyi kuruluş ayarlarına döndürecek Gündem
Meral Akşener: Belediyeleri almamız ülkeyi kuruluş ayarlarına döndürecek
Karşıyaka'ya evinde büyük şok Spor
Karşıyaka'ya evinde büyük şok
Son dakika... İstanbul'da AKP adayının seçim çalışmasına silahlı saldırı Gündem
Son dakika... İstanbul'da AKP adayının seçim çalışmasına silahlı saldırı
Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ünsal'dan iş insanlarına ziyaret Yerel Haberler
Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ünsal'dan iş insanlarına ziyaret
Turgutlu Belediyesi'nden istihdama katkı. Kariyer çadırı Yerel Haberler
Turgutlu Belediyesi'nden istihdama katkı. Kariyer çadırı
Kurtlar kansere karşı bağışıklık geliştirdi. İnsanlık için umut ışığı oldu Bilim
Kurtlar kansere karşı bağışıklık geliştirdi. İnsanlık için umut ışığı oldu