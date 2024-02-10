Samsun’da 3,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı araç ele geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyet sonucunda, uygulama sırasında kontrol edilen yabancı plakalı BMW X5 markalı aracın A.Ş. adına kayıtlı olduğu, araç sürücüsü R.Ç.'nın Bulgaristan makamları tarafından hazırlanmış olduğunu beyan ettiği geçersiz olan vekaletname ile aracı kullandığı belirlendi.

Gümrük değeri 3 milyon 500 bin lira olan aracın gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Samsun Gümrük Müdürlüğüne gönderildi.