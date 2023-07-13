Samsun'da 5 ev daha tahliye edildi

İlçede 10 Temmuz'da etkili olan sağanağın ardından zemininde kayma meydana gelen Muslubey Mahallesi'nde 3 evin tahliye edilmesinin ardından 5 evin daha boşaltılmasını karar verildi.

Mahalledeki bir ev ise kayma sonucu yıkıldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İlyas Aydın evleri hasar gören mahalle sakinlerini ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Muslubey Mahallesi'ndeki tehlikenin düşündüklerinden daha büyük olduğunu belirten Akgül, "Mahallemizde yaklaşık 100 dönümlük alanda toprak zemininde oynama ve kayma var. Risk her geçen gün artıyor." dedi.

Evlerinden tahliye edilenlerin barınma sorunu ile ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olduklarını anlatan Akgül, "Zemindeki hareketliliğin ne zaman duracağını bilmiyoruz. Onun için tehlike hala devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Evi tahliye edilenlerden Aygüzel Karabaş da depremzedelere üzülürken kendilerinin de mağdur duruma düştüklerine işaret ederek, "Evimiz yıkıldı, bahçelerimiz çöktü. Hiçbir yer gidecek yerimiz yok. Yetkililerden kalacak bir yer, bir konteyner istiyorum." diye konuştu.

Nevzat Karabaş da evini boşaltmak zorunda kaldığını dile getirerek, "Kalacak yerim yok. Komşularımızda ne kadar kalabiliriz. Bizim istediğimiz kalacak bir yer. Fındık sezonu geldi. Fındığı serecek harmanımız, kurutacak yerimiz yok. Devlet büyüklerimizden kalacak bir yer istiyoruz." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ahmet Kesimoğlu ise mahallelerinde geniş bir alanda kırılma bulunduğunu vurgulayarak, "Bu alanın içinde tarihi ahşap camimiz ve mezarlığımız var. Depremlere dayanan camimiz, bu olayı da hasar görmeden atlattı ancak 7-8 evimiz daha risk altında. Komşularımız kendi imkanları ile evlerini boşaltıyor ancak bu vatandaşlarımızın barınacak yere ihtiyacı var. Devletimizden 8-10 konteyner istiyoruz." açıklamasında bulundu.

(Kaynak: AA)