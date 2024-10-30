Samsun'da 5 gündür kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Kaynak: DHA
Samsun'da 5 gündür kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Samsun’un Canik ilçesinde 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şükran Güngör (80), ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, mantar toplamak için ormanlık alana giden bir kişi, yerde yatar vaziyette bir kadın buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden kişinin, 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şükran Güngör olduğu tespit edildi. Halk sağlığı ekipleri, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirerek detaylı bir inceleme başlattı. Güngör’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güngör’ün kaybolduğu günden bu yana yapılan arama çalışmalarının ardından, ormanlık alanda bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Haberler
Develi’de anız yangını korkuttu!
Develi’de anız yangını korkuttu!
Burdur'da yangında ölen taş ustasının cenazesi, kardeşleri tarafından alındı
Yangında ölen taş ustasının cenazesi, kardeşleri tarafından alındı
Rusya’dan 9 isme ülkeye giriş yasağı
Rusya’dan 9 isme ülkeye giriş yasağı
Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli’den hayranlarını üzen haber
Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli’den hayranlarını üzen haber
Samsun'da 5 gündür kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
5 gündür kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu