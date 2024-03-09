Samsun'da 55 bin 930 sentetik hap ele geçirildi, 1 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yapanları tespit eden polis ekipleri, şüpheli H.Ö.'nün içinde olduğu araçta, tahmini değeri 5 milyon TL olan 55 bin 930 sentetik hap ele geçirdi.