Samsun'da 55 bin 930 sentetik hap ele geçirildi, 1 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı ihbarını alıp çalışma başlattı. Şüpheli kişiler araçla, Samsun il sınırlarına girince teknik ve fiziki takibe alındı.
55 BİN 930 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin takip ettiği şüpheli H.Ö.’nün aracı İlkadım ilçesinde otogar yakınlarında alınan güvenlik önlemleriyle durduruldu.
Otomobilde kolilerde toplam 55 bin 930 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö. hakkında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin ele geçirdiği sentetik hapın değerinin ise 5 milyon TL olduğu öğrenildi.