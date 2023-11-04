Samsun'da 90 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Samsun'da 90 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

KAYNAK: İHA
Samsun'da 90 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kaçakçılık suçlarıyla ilgili uygulama düzenlendi.

Yapılan aramalarda Canik ilçesinde 90 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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