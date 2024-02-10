Samsun'da AKP'den muhalefete seçim çalışması engeli

Özlem Türk / Samsun – Yeniçağ

Samsun Canik ilçesinde halkın tepkisini çeken çalışma bölgede gündem oldu. Bölgede muhalif partilere parası ile dahi olsa billboard reklam izni verilmiyor. Bölge halkı ve muhalif parti yetkililerinin iddiasına göre, mevcut Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Sandıkçı’nın, seçim çalışmaları için açtığı Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) Belediyenin personelini çalıştırdığı belediyenin her türlü imkanının seçim çalışmalarında kullanıldığı bölge halkı tarafından iddia edildi. Bazı vatandaşlar, SKM Çalışmalarını kayıt altına aldı.

Canik halkı bu adaletsizlikten çok rahatsız olup, seçim çalışmalarında her iki tarafın ve bütün adayların eşit şartlarda adaylık çalışmalarını yürütmesini ve halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini istediklerini ve bu konuda belediye başkanından adalet beklediklerini öne sürdüler.