Samsun'da AKP'den muhalefete seçim çalışması engeli

Kaynak: Haber Merkezi
Samsun'da AKP'den muhalefete seçim çalışması engeli
AKP Canik Belediye Başkanı ve AKP Canik Belediye Başkan adayı olan İbrahim Sandıkçı’nın belediyenin her türlü imkanını seçim çalışmaları ve seçim propagandasında kullanırken, diğer adayların propaganda ve reklam hakkının kullandırılmadığı belirtildi.

Özlem Türk / Samsun – Yeniçağ

Samsun Canik ilçesinde halkın tepkisini çeken çalışma bölgede gündem oldu. Bölgede muhalif partilere parası ile dahi olsa billboard reklam izni verilmiyor. Bölge halkı ve muhalif parti yetkililerinin iddiasına göre, mevcut Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Sandıkçı’nın, seçim çalışmaları için açtığı Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) Belediyenin personelini çalıştırdığı belediyenin her türlü imkanının seçim çalışmalarında kullanıldığı bölge halkı tarafından iddia edildi. Bazı vatandaşlar, SKM Çalışmalarını kayıt altına aldı.

q.jpg

Canik halkı bu adaletsizlikten çok rahatsız olup, seçim çalışmalarında her iki tarafın ve bütün adayların eşit şartlarda adaylık çalışmalarını yürütmesini ve halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini istediklerini ve bu konuda belediye başkanından adalet beklediklerini öne sürdüler.

Son Haberler
Bursa'da alkollü kadın metroda tartışma çıkardı, genç kıza saldırdı Video
Bursa'da alkollü kadın metroda tartışma çıkardı, genç kıza saldırdı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı. 1'i ağır 3 yaralı Gündem
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı. 1'i ağır 3 yaralı
Yanan ormana üç lüks otel yetmedi villalar dikiliyor. ‘Fidan dikilecek’ denilmişti Gündem
Yanan ormana üç lüks otel yetmedi villalar dikiliyor. ‘Fidan dikilecek’ denilmişti
Hadise'nin son paylaşımı yine olay yarattı Magazin
Hadise'nin son paylaşımı yine olay yarattı
Güntekin Onay'dan olay sözler. Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetine bakın ne dedi? Büyük tepki Spor
Güntekin Onay'dan olay sözler. Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetine bakın ne dedi? Büyük tepki
Bursa'da camiye girip ayakkabı ve rahle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Video
Bursa'da camiye girip ayakkabı ve rahle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Yolu şaşıran sürücü 5 metrelik istinat duvarından park halindeki tırların üzerine düştü Gündem
Yolu şaşıran sürücü 5 metrelik istinat duvarından park halindeki tırların üzerine düştü