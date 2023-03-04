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Çeşitli suçlardan aranan 595 şüpheli kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 595 şüpheli şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:02
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Samsun'da aranan 595 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 595 şüpheli kişi yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler şubat ayı içerisindeki faaliyet ve çalışmalarında araması bulunan 595 şahsı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; 1-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde; çok sayıda suçlu ve suç unsuru ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 108 bin 332 şahıs ile 54 bin 739 araç sorgulandı. 595 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 8 terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı. 15 kayıp şahıs bulundu. 35 adet tabanca, 50 adet av tüfeği, 2 bin 863 adet mühimmat da ele geçirildi.

Öte yandan şubat ayında 83 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelmiş olup, olaylarda; 102 şahıs yakalandı. 2 bin 104 gram metamfetamin, 1670 gram kubar esrar, 374 adet sentetik hap, 90 kök kenevir bitkisi, 333 adet sikke ve tarihi obje, 48 bin 390 adet makaron, 523 paket kaçak sigara, 12 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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