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Samsun'da kumar baskını

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir barakaya kumar baskını düzenlendi. Baskında kumarda kullanılan bir miktar para ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:09
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Samsun'da barakaya kumar baskını

Samsun'da kumar baskını
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından gece yapılan kumar baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çetinkaya Mahallesi’nde Ş.H.'ye ait barakaya baskın düzenlendi.

Yapılan baskında 22 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet slot makinesi, makine içerisinde kumarda kullanılan bir miktar para ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Ş.H.'ye ‘kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan, diğer 5 şahsa da ‘kumar oynamak’ kabahatinden işlem yapıldı. Ayrıca tüm şahıslar hakkında ‘uyuşturucu madde kullanımı’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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