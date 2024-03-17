Samsun'da çıkan yangın camiyi küle çevirdi

Olay, ilçeye bağlı Ağcaalan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ortamahalle Camii'nde sabah saatlerinde elektrik nedeniyle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
MAHALLE CAMİSİZ KALDI
Mahalle sakinleri, yangın nedeniyle mahalle camisinin küle döndüğünü, Ramazan ayında mahallenin camisiz kaldığını belirtirken, bu konuda yardım beklediklerini ifade ettiler.
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.