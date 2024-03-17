Samsun'da çıkan yangın camiyi küle çevirdi

Kaynak: İHA
Samsun'da çıkan yangın camiyi küle çevirdi
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangın sonucu cami küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Ağcaalan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ortamahalle Camii'nde sabah saatlerinde elektrik nedeniyle yangın çıktı.

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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

MAHALLE CAMİSİZ KALDI

Mahalle sakinleri, yangın nedeniyle mahalle camisinin küle döndüğünü, Ramazan ayında mahallenin camisiz kaldığını belirtirken, bu konuda yardım beklediklerini ifade ettiler.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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