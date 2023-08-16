Samsun'da denize giren 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

Samsun'a denize giren 14 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybederken, 2 çocuk ise son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da denize giren 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde, Amasya'da ikamet eden Biçer ailesi denize girmek için Samsun'a geldi.

Karadeniz'e giren Beyza Biçer (13), ablası Nisanur Biçer (15) ve kuzenleri Dursun Eren Biçer (14) yüzerken akıntıya kapılarak Karadeniz'in azgın dalgaları arasında kayboldu.

aw009741-02.jpg

Çocukların kaybolduğunun fark edilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ile cankurtaranlar sevk edildi. Beyza Biçer ile Nisanur Biçer sudan çıkartılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan Dursun Eren Biçer'i bulmak için ekipler seferber oldu. Kızları denizden çıkartılan ancak yeğenleri Eren Biçer denizde kaybolan Mehmet Biçer ile eşi Fatma Biçer sahilde gözyaşı döküp arama çalışmalarını izledi. Suyun içinde feryat eden Fatma Biçer ise kayıp olan eltisinin çocuğunun bulunması için sahilde çırpınıp durdu.

aw009741-04.jpg

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü dalgıçları tarafından suyun içinde bulunan Dursun Eren Biçer denizden çıkarılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Dursun Eren Biçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw009741-03.jpg

Ayrıca Atakum sahilinde çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiler cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

aw009741-05.jpg

aw009741-08.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Suriye’den Türkiye ile ilgili peş peşe sert açıklamalar. Türkiye’ye karşı Arap ülkelerinden destek istedi Dünya
Suriye’den Türkiye ile ilgili peş peşe sert açıklamalar. Türkiye’ye karşı Arap ülkelerinden destek istedi
Avrupa'nın gözü Uğurcan Çakır'da. İspanyol devi peşine düştü Spor
Avrupa'nın gözü Uğurcan Çakır'da. İspanyol devi peşine düştü
Hilal Altınbilek'in yeni dizisi belli oldu Magazin
Hilal Altınbilek'in yeni dizisi belli oldu
Gelire göre para cezası sistemi geliyor. Yandaş gazete duyurdu Ekonomi
Gelire göre para cezası sistemi geliyor. Yandaş gazete duyurdu
Kılıçdaroğlu bugün ziyaret edeceği dergahta yangın çıktı Siyaset
Kılıçdaroğlu bugün ziyaret edeceği dergahta yangın çıktı
Yunanistan'da holiganizmle mücadelede sert tedbirler Spor
Yunanistan'da holiganizmle mücadelede sert tedbirler