Samsun'da depo yangını

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Gümüş Sokak üzerindeki 3 katlı bir binada depo olarak kullanılan iş yerinde yangın meydana geldi.

Depodan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında koli halde bulunan ambalaj malzemelerinin bir kısmı yanarak zarar gördü.

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yılmaz, "Vatandaşın deposuymuş. Kağıtları, tahtaları yanmış. Kendisi sigara izmaritinden olduğunu söylüyor. Emniyet ve itfaiye burada rapor tutacak" diye konuştu.

Polisin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.