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Samsun'da dilencilere operasyon

Samsun'da vatandaşların hassasiyetlerini kullanarak para toplamaya çalışan dilencilere yönelik operasyon yapıldı. 

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:09
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Samsun'da dilencilere denetim

Samsun'da dilencilere operasyon
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İHA'nın haberine göre, Samsun İlkadım zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız yoldan kazanç sağlayan dilencilere operasyon düzenledi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin huzuru ve güvenliğini korumak adına çalışma ve denetimlerine devam ediyor. Şehir merkezindeki camiler başta olmak üzere pek çok noktada vatandaşların hassasiyetlerini kullanarak para toplamaya çalışan dilencilere yönelik denetimler yapıldı. Denetimler sırasında suçüstü yakalanan 3'ü yetişkin kadın yanlarında bulunan 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi işlem yapılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi'ne götürülerek haklarında işlem yapıldı.

Camiler başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında vatandaşların vicdan ve duygularını sömüren dilencilere yönelik zabıta ekiplerinin denetimlerine devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Söz konusu şahıslar insanlarımızın duygularını istismar ederek, özellikle çocukları kullanıyorlar.Vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kötü amaçları için kullanan dilencilere karşı dikkatli olmalarını ve bu şahıslara para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

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