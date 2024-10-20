Samsun'da eğlence mekanına girişindeki tartışmada ayağından vuruldu

Kaynak: DHA
Samsun'da eğlence mekanına girişindeki tartışmada ayağından vuruldu

Samsun'un Atakum ilçesinde alkollü olduğu için eğlence mekanına alınmayan Y.M. (29), Azerbaycan uyruklu Amin P.’yi (20) tabancayla ayak bileğinden yaraladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olarak eğlence mekanına girmek isteyen Y.M. ile kapıdaki görevliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada mekandaki arkadaşlarına yardım eden Azerbaycan uyruklu Amin P. de olaya dahil oldu. Y.M. belinden çıkardığı tabancayla Amin P.’yi ayak bileğinden vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin

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