Samsun’da elektrikli bisiklet hırsızlığı! 5 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun’da elektrikli bisiklet hırsızlığı! 5 kişi yakalandı

Samsun polisi, İlkadım ilçesinde elektrikli bisikletlerin kilidini kırarak çaldıkları iddia edilen 5 kişiyi düzenledikleri bir operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta, Kazım Karabekir Mahallesi Mihrace Sokak'ta, bir elektrikli bisikletin kilidinin kırılarak çalınması ihbarıyla, ortak çalışma yürüttü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak, olayla bağlantılı 5 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, dün yapılan operasyonla O.Ş. (46), N.K. (36), K.A. (27), N.B. (34) ve Ç.Ö.'yü (33) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Samsun’da elektrikli bisiklet hırsızlığı! 5 kişi yakalandı

Samsun’da elektrikli bisiklet hırsızlığı! 5 kişi yakalandı

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