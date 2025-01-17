Samsun’da elektrikli bisiklet hırsızlığı! 5 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta, Kazım Karabekir Mahallesi Mihrace Sokak'ta, bir elektrikli bisikletin kilidinin kırılarak çalınması ihbarıyla, ortak çalışma yürüttü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak, olayla bağlantılı 5 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, dün yapılan operasyonla O.Ş. (46), N.K. (36), K.A. (27), N.B. (34) ve Ç.Ö.'yü (33) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.