Samsun'da ev yangını

İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin kaldığı 6 katlı binanın 3. katında meydana gelen yangında, edinilen bilgilere göre 4'ü çocuk 5 kişi evde bulunduğu esnada yangın çıktı.

Yangını fark eden aile evden dışarı çıkarak kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri tarafından yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.