Samsun’da faciadan dönüldü! Şoförün dikkati hayat kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sosyal medyada yayılan ve otobüs şoförünün paylaştığı belirtilen görüntüler, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir otobüs şoförü, ani şerit değiştirerek önüne çıkan tankeri zamanında fark edince muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Samsun'da Sosyal medyada yayılan ve otobüsün şoförünün paylaştığı belirtilen görüntüler, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Samsun'da meydana gelen olayda otobüs şoförünün "Ölümün kucağında yaşayan ölümden korkmaz" mesajıyla paylaştığı görüntüde onlarca yolcunun ölümden döndüğü görüldü.

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Görüntüde, otobüs şoförünün şerit ihlali yaparak önüne çıkan tankeri zamanında fark ederek yavaşlaması, korna ile onu ikaz etmesi ve tankerin tekrar şeridine dönmesi anları yer alıyor. Kazadan kıl payı kurtulan otobüsteki muavin ve yolcular, tanker sürücüsüne tepki gösteriyor.

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"Görmediğin yola çıkma"

Yine Samsun'da araç içi kamerasına yansıyan bir olayda ise "kaza geliyorum" dedi. Yağmurlu bir günde trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aniden yola atlayan otomobil sürücüsünün videosunu paylaşarak, "Yerler ıslak, arabalar eski. Duramazsam ikimiz de perişan olmuştuk. Ufak bir eğitim almanı öneririm. Görmediğin yola çıkma" ifadelerini kullandı.

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Samsun'da kaydedilen bu araç içi kamera görüntüleri, trafikte dikkat ve tedbirin bir an bile bırakılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Sosyal medyada paylaşılan videolar ise milyonlarca kez izlendi.

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