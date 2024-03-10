Samsun'da feci kaza: 14 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Samsun'da feci kaza: 14 aylık bebek hayatını kaybetti
Samsun'da gerçekleşen trafik kazasında 14 aylık bebek yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağ mevkisinde meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, Süleyman Kabadayı hafif ticari araçla seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca, direksiyon kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Süleyman Kabadayı ile Duygu Kabadayı, Asaf Kabadayı ve 14 aylık Ömer Kabadayı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ömer bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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