Samsun’da feci kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da feci kaza

Samsun’da lastiği patlayan araç bariyerlere çarpınca 1 kişi ölü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Maksut Saat (29) idaresindeki 55 JF 417 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Maksut Saat (29), otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcan Ersin(26) ve Osman Bülbül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Osman Bülbül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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