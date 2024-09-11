Samsun'da göçük faciasında hayatını kaybeden iki işçi son yolculuklarına uğurlandı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde yaşandı. Fındık bahçesini sulamak için kuyu açan Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu her iki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan otopsilerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Bekar olan Mustafa Aydın için Bafra ilçesinde düzenlenen törenin ardından, ikindi namazını müteakip Evrenuşağı Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi. Aydın'ın cenazesine cezaevinde bulunan ağabeyi Ahmet Aydın, ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.

Sabri Bayraktar ise Atakum ilçesinde kılınan ikindi namazının ardından aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.