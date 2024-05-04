Samsun'da halkın sağlığını hiçe sayan işletmelere ceza yağdı

Kaynak: İHA
Samsun'da halkın sağlığını hiçe sayan işletmelere ceza yağdı
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2023 senesinde yapılan denetimlerde halk sağlığını tehlikeye atan ve kurallara uymayan 215 işletmeye toplamda 8 milyon 298 bin 389 TL idari para cezası verildi.

Samsun'da işletmelere gıda denetimi. Kurallara uymayan işletmelere 8 milyon 298 bin lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kesilen ceza miktarı açıklandı. İl genelinde 6 bin 37 gıda satış yeri, 4 bin 711 toplu tüketim yeri denetlendi ve o iş yerlerinde numune alındı.

Alınan numuneler neticesinde kurallara uymayan veya gerekli şartları taşımayan 215 işletmeye ceza yağdı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yapılan denetimlerde 8 milyon 298 bin 389 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

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