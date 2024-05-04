Samsun'da halkın sağlığını hiçe sayan işletmelere ceza yağdı

Samsun'da işletmelere gıda denetimi. Kurallara uymayan işletmelere 8 milyon 298 bin lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kesilen ceza miktarı açıklandı. İl genelinde 6 bin 37 gıda satış yeri, 4 bin 711 toplu tüketim yeri denetlendi ve o iş yerlerinde numune alındı.

Alınan numuneler neticesinde kurallara uymayan veya gerekli şartları taşımayan 215 işletmeye ceza yağdı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yapılan denetimlerde 8 milyon 298 bin 389 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.