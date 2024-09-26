Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Samsun'da kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı 9 aylık hamile eşini darp ettiği iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, akrabalarının evine misafirliğe gelen R.K., burada 9 aylık hamile ve bir çocuk annesi olan eşi F.K. ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında R.K., eşini tekme ve tokatlarla darp etti. F.K.'nin şikayeti üzerine, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan R.K., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

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