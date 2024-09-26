Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, akrabalarının evine misafirliğe gelen R.K., burada 9 aylık hamile ve bir çocuk annesi olan eşi F.K. ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında R.K., eşini tekme ve tokatlarla darp etti. F.K.'nin şikayeti üzerine, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan R.K., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.