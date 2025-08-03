Samsun’da hırsız alarmı! İnşaatta el feneri ile yakalandı

Olay, saat 04.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Pamuklu Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. Sabah saatlerinde fener ile bir kişinin inşaatta dolaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnşaata giden Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Nazif Ç.'yi (40) 11 parça bakır kablo, bir çift eldiven, 1 yan keski ve 1 kafa lambasını çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Çalınmaya çalışılan inşaat malzemeleri ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.