Samsun'da IŞİD operasyonunda 2 tutuklama

(İHA) - Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece düzenlenen operasyonda yürütülen soruşturma kapsamında aranan Irak uyruklu M.M.M. ile yine IŞİD terör örgütünün içinde yer aldığı tespit edilen A.H.S.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.M.M., kendisine sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin Ankara'da İsveç Konsolosluğu yanında ev kiralamasını ve dron ile keşif yapmasını, saldırı düzenleyeceklerini söylediğini, ancak bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü.

A.H.S.S. ise Musul'da IŞİD terör örgütü içinde yer aldığını ancak her herhangi bir çatışmaya katılmadığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M.M. ve A.H.S.S. akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.