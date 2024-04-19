Samsun'da kaçan gasp zanlısını yakalamak için polisler seferber oldu

Kaynak: İHA
Samsun'da kaçan gasp zanlısını yakalamak için polisler seferber oldu
Samsun'da polis ekiplerinin kaçan gasp zanlısını yakalamak için seferber olduğu bildirildi.

Samsun’un İlkadım bölgesinde bugün saat 11.00 civarında bir olay gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 20 gün önce ikiz kardeşiyle birlikte gasp suçuna karıştığı için aranan T.İ., polis ekipleri tarafından kovalamaca sırasında kaçmayı başardı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla, tüm güvenlik güçleri teyakkuza geçti ve şüphelinin olası kaçış rotalarına ekipler yönlendirildi.

Arama ekipleri, kaçış güzergahı üzerindeki her noktayı titizlikle inceledi. Çevik kuvvet ekipleri de arama çalışmalarına katılarak destek verdi.

Polis, şüpheliye benzeyen bir gençle kimlik kontrolü yapmak istediğinde, genç polise direnç gösterdi ve bu sırada bir gerginlik yaşandı.

Polise karşı koyma eyleminde bulunan genç, aynı zamanda olay yerinde bulunan basın mensuplarına da sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Polis, agresif davranışlar sergileyen bu genci polis aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis ekipleri, halen firari olan gasp şüphelisi T. İ.'nin peşine düşmüş durumda.

31 Mart’ta, Samsun’un Canik ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşen bir başka olayda, T.İ. ve ikizi C.İ., 14 yaşındaki A.G. ve 16 yaşındaki O.G.'yi darp ederek cep telefonlarını ve elektrikli gitarlarını gasp etmişlerdi. C.İ. olaydan sonra yakalanarak tutuklanmış, ancak T.İ. kaçmayı başarmıştı.

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