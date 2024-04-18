Son dakika... Tokat'ta okullar tatil edildi

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı açıklanırken deprem çevre illerden de hissedildi.

Yaşanan deprem sonrası Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklamada, Tokat il geneli egitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Hatipoğlu, ayrıca evlerinde kalmak istemeyen vatandaşların yurtlarda, spor salonlarında ve misafirhanelerde konaklayabileceğini de açıkladı.

“TOKAT İL GENELİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ"

Tokat valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada,

“Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem 5,6 derinliğinde gerçekleşti.

Yaşanan depremde ilk belirlemelere göre Yozgat'ta 2 katlı ev yıkılırken depremin merkezi olan Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ise 5 ahır hasar gördü.

Öte yandan Tokat'ta yaşanan deprem, Samsun, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, ve Sivas'tan hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını duyurdu. Öte yandan Yerlikaya, saha çalışmalarına da başlandığını açıkladı.