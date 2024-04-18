Son dakika... Tokat'ta okullar tatil edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Tokat'ta okullar tatil edildi
Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Tokat geneli egitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı açıklanırken deprem çevre illerden de hissedildi.

Yaşanan deprem sonrası Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklamada, Tokat il geneli egitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Hatipoğlu, ayrıca evlerinde kalmak istemeyen vatandaşların yurtlarda, spor salonlarında ve misafirhanelerde konaklayabileceğini de açıkladı.

“TOKAT İL GENELİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ"

Tokat valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada,

“Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek” ifadeleri kullanıldı.

tokat96-002.jpg

NE OLMUŞTU?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem 5,6 derinliğinde gerçekleşti.

Yaşanan depremde ilk belirlemelere göre Yozgat'ta 2 katlı ev yıkılırken depremin merkezi olan Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ise 5 ahır hasar gördü.

Öte yandan Tokat'ta yaşanan deprem, Samsun, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, ve Sivas'tan hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını duyurdu. Öte yandan Yerlikaya, saha çalışmalarına da başlandığını açıkladı.

İlgili Haberler
Prof. Şener Üşümezsoy yeni büyük depremin olup olmayacağını açıkladı. Haritada olmayan transfer fayda deprem oldu
Ahmet Ercan'dan 5.6'lık Tokat depremi sonrası ilk açıklama
Tokat depremini 16 saat önceden haber verdi
Tokat'taki deprem anı kameralara yansıdı
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Tokat depremi açıklaması
Son dakika... Tokat'ta deprem
Son Haberler
Çırağan Palace Kempinski bahçesini piknikçilere açtı. Kişi başı piknik yapmanın fiyatı açıklandı Ekonomi
Çırağan Palace Kempinski bahçesini piknikçilere açtı. Kişi başı piknik yapmanın fiyatı açıklandı
"Ne ıstakozu makarnayı zor buluyoruz" Sokak röportajında "Hiç ıstakoz yediniz mi?" sorusuna ilginç cevaplar verildi Gündem
"Ne ıstakozu makarnayı zor buluyoruz" Sokak röportajında "Hiç ıstakoz yediniz mi?" sorusuna ilginç cevaplar verildi
Nikah memurundan yeni evli çifte ders niteliğinde tavsiye: "Mükemmeli aramayın" Video
Nikah memurundan yeni evli çifte ders niteliğinde tavsiye: "Mükemmeli aramayın"
Fenerbahçeli yıldız Olympiakos ile anlaştı. Herkes ters köşe oldu Spor
Fenerbahçeli yıldız Olympiakos ile anlaştı. Herkes ters köşe oldu
Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a fark attı. Taraftar mest oldu Spor
Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a fark attı. Taraftar mest oldu
Maldivler Yüksek Mahkemesi eski devlet başkanı Yameen'in cezasını bozdu: Tekrar yargılanacak Dünya
Maldivler Yüksek Mahkemesi eski devlet başkanı Yameen'in cezasını bozdu: Tekrar yargılanacak
Torun Tower ofis binası dev Türk bankasına satıldı. Fiyatını görenler inanamadı Ekonomi
Torun Tower ofis binası dev Türk bankasına satıldı. Fiyatını görenler inanamadı