Samsun'da kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA
Samsun'da kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, karısının arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Tabakhane Mahallesi Emir Efendi Caddesi'nde dün bıçakla saldırdığı Eda Yiğit'in (27) ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınan Güven A.'nın (31) emniyetteki işlemleri sona erdi.
Katil zanlısı, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yüksek güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Bafra'da, 19 Şubat'ta berber Güven A, eşinin arkadaşıyla tartışmaya girdi. Güven A., tartıştığı Eda Yiğit'i bıçakla ağır yaralamış, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye sevk edilen bir çocuk annesi Yiğit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Güven A.'nın, eşiyle ayrı yaşamalarına neden olduğu için genç kadını bıçakladığı öne sürülmüştü.

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