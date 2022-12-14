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Samsun'da kilise papazı öldü

Samsun'daki Katolik Kilisesi'nin İtalyan vatandaşı olan papazı kilisede rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:53
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Samsun'da kilise papazı öldü

Samsun'da kilise papazı öldü
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İHA'nın haberine göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren Mater Dolorosa Katolik Kilisesi'nin papazı olan İtalyan uyruklu Marcelo Antonıo Cısneros (64), dün akşam kilisede bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. 

Yanında bulunan diğer görevliler tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Marcelo Antonıo Cısneros, kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 yıldır kilisenin papazı olarak görev yaptığı öğrenilen Cısneros, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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