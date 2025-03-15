Samsun'da kiralık otomobil seyir halinde yandı

Selami S. yönetimindeki 34 DEU 688 plakalı aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak kiralık olduğu öğrenilen otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta meydana gelen hasar nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme yürütüyor