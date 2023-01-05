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Kokain tacirlerine baskın

Samsun'da 7 paket kokainle yakalanan şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:58
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Samsun'da kokain tacirlerine baskın

Kokain tacirlerine baskın
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İHA'nın haberine göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan E.K. ve T.R.K.'yi Ordu yolu uygulama noktasında bir araç içinde yakaladı. 

Yapılan aramada 7 paket halinde toplam 16,48 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve T.R.K. gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen T.R.K. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, E.K. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

E.K., mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

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