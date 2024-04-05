Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Samsun Çarşamba Baraj Yolu Caddesi’nde meydana gelen kazada, M.E.U. kontrolündeki otomobil, Baraj Yolu Caddesi'nden Salıpazarı istikametinde seyir halindeyken, TOKİ Kavşağı’ndan yola çıkan Y.S.’nin kullandığı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Ani manevra sonucunda, M.E.U. direksiyon hakimiyetini kaybetti ve rejüj bariyerine çaptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, TOKİ Köprüsü üzerindeki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda M.E.U ve S.S. yaralanırken, yaralılar ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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