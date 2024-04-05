Samsun’da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun Çarşamba Baraj Yolu Caddesi’nde meydana gelen kazada, M.E.U. kontrolündeki otomobil, Baraj Yolu Caddesi'nden Salıpazarı istikametinde seyir halindeyken, TOKİ Kavşağı’ndan yola çıkan Y.S.’nin kullandığı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Ani manevra sonucunda, M.E.U. direksiyon hakimiyetini kaybetti ve rejüj bariyerine çaptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, TOKİ Köprüsü üzerindeki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda M.E.U ve S.S. yaralanırken, yaralılar ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.