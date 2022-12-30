﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Samsun istikametine seyir halinde olan Murat Yılmaz idaresindeki otomobil 19 Mayıs çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu önce minibüs durağına çarptı. Takla atan otomobil yolun ortasında ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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