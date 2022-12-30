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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:55
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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı
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İHA

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Samsun istikametine seyir halinde olan Murat Yılmaz idaresindeki otomobil 19 Mayıs çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu önce minibüs durağına çarptı. Takla atan otomobil yolun ortasında ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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