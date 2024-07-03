Samsun'da otomobil TIR dorsesine çaptı. 5 yaralı

Kaynak: AA
Samsun'da otomobil TIR dorsesine çaptı. 5 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 kişinin yaralandığı bir trafik kazası gerçekleşti.

Kaza, E.Y. idaresindeki 25 LC 063 plakalı aracın, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen bölgesinde S.B. yönetimindeki 54 AHL 942 plakalı tırın çektiği 54 AAR 152 plakalı dorseye çarpmasıyla meydana geldi.

Otomobil daha sonra refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Aynı yönde seyreden H.E.T'nin kullandığı 34 FMF 798 plakalı otomobil de ardından 25 LC 063 plakalı otomobile çarptı.

aa-20240703-35046429-35046428-samsunda-trafik-kazasinda-5-kisi-yaralandi.jpg

Kazada yaralananlar arasında bulunan S.Y. (44), R.Y. (43), K.Y. (17), E.Y. (17) ve G.Y. (12), yapılan kaza ihbarı sonrasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi.

İlgili Haberler
61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı
Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor"
Son Haberler
Elektrik faturası o kişilere bedava oldu. Tek kuruş ödemeyecekler Gündem
Elektrik faturası o kişilere bedava oldu. Tek kuruş ödemeyecekler
Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı Ekonomi
Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı
61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı Spor
61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı
Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor" Gündem
Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor"
Kerem Aktürkoğlu reddetti Spor
Kerem Aktürkoğlu reddetti
Tahliye bekleyen Dilan Polat'a şok. İstenen ceza belli oldu Gündem
Tahliye bekleyen Dilan Polat'a şok. İstenen ceza belli oldu