Samsun'da otomobil TIR dorsesine çaptı. 5 yaralı

Kaza, E.Y. idaresindeki 25 LC 063 plakalı aracın, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen bölgesinde S.B. yönetimindeki 54 AHL 942 plakalı tırın çektiği 54 AAR 152 plakalı dorseye çarpmasıyla meydana geldi.

Otomobil daha sonra refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Aynı yönde seyreden H.E.T'nin kullandığı 34 FMF 798 plakalı otomobil de ardından 25 LC 063 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralananlar arasında bulunan S.Y. (44), R.Y. (43), K.Y. (17), E.Y. (17) ve G.Y. (12), yapılan kaza ihbarı sonrasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi.