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Samsun'da otomobil tramvay durağına çarptı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı tramvay durağında hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:22
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Samsun'da otomobilin çarptığı tramvay durağında hasar oluştu

Samsun'da otomobil tramvay durağına çarptı
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 AFD 69 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Baruthane Tramvay Durağı'na çarpıp yola savruldu.

Camları ve korkulukları kırılan durakta hasar oluştu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan olmadı.

(AA)

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