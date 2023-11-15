Samsun'da polisten motosiklet uygulaması

Samsun'da polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulama yapıldı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da polisten motosiklet uygulaması

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı 70 ekipten oluşan 204 polisin katıldığı 10.00-16.00 saatleri arasında motosiklet uygulaması düzenlendi. Uygulamada, bin 166 şahsa GBT sorgusu yapıldı.

aw077292-02.jpgUyuşturucu ticaretinden 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, yine uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplam aranan 7 kişi yaralandı. 568 motosiklet kontrol edildi. 3 tescil kaydı bulunmayan ve 1 hacizli motosiklet yakalandı. Trafik kullarına aykırı bulunan 22 motosiklet trafikten men edildi. 77 motosiklet sürücüsüne 347 bin 678 TL para cezası uygulandı.

aw077292-03.jpgSöz konusu uygulama kapsamında 218 araç kontrol edildi, 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan idari işlem yapıldı. 1 araç trafikten men edildi. 8 araç sürücüsüne de 22 bin 964 TL para cezası uygulandı.

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