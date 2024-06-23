Samsun’da şehir eşkıyaları dehşet saçtı. 6 aylık bebeğin koluna camlar girdi. 70 yaşındaki adamın kafasını kırdılar

Samsun karayolu üzerinde seyir halinde olan iki aile, başka bir araçla yaşadıkları yol verme meselesi yüzünden tacize uğradılar ve yol sıkışıklığı yaşandı.

Çorum-Samsun karayolu boyunca ilerleyen iki aile, yol verme meselesinde anlaşmazlık yaşadıkları bir diğer araç tarafından taciz edildi ve yol sıkışıklığına maruz kaldı.

Korna ve farlarla tepkilerini gösteren aile, yollarını kesen saldırganlar tarafından fiziksel bir saldırıya uğradı. Bu olayda, aynı aileden altı kişi yaralanırken, biri ağır yaralar aldı. Saldırıyı düzenleyen Ahmet Özgün ve oğlu Yusuf Özgün, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın detayları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 21 Haziran Cuma gecesi saat 00.30 sularında E95 Çorum-Samsun karayolu, Kavak ilçesi civarında meydana geldi. İki farklı araçta seyahat eden aile bireyleri, başka bir aracın tacizine uğradı ve selektör ve korna ile tepki gösterdiklerinde, araçları durduruldu.

Saldırı sonucu aileden 70 yaşındaki Latif Özdil ciddi şekilde yaralandı; burnunda ve kafatasında kırıklar meydana geldi.

48 yaşındaki Kamuran Özdil'in kolu kırıldı ve vücudu ciddi şekilde darp edildi. 62 yaşındaki Kamile Özdil belinden yaralandı. Diğer araçtaki 31 yaşındaki Seyit Ozan Özdil'in bacağı kırıldı, 24 yaşındaki Müberra Özdil ve 6 aylık bebek Serra Hüma Özdil, cam kırıkları nedeniyle kesiklerle yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren baba-oğul, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Olay esnasında saldırganları kışkırttığı iddia edilen anne Arzu Özgün ise ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.