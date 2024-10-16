Samsun’da silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: DHA
Samsun’da silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN'un 5 ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.İ

Samsun'un 5 ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

dha-103016-1.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmada; İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerindeki belirtilen ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

dha-103016-3.jpg

Yapılan aramalarda; 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 şarjör, 3 bin 589 tabanca fişeği, 209 kartuş, tabanca parçası, mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirildi. Olayla ilgili B.U., M.A., A.D. ve Y.K. gözaltına alındı.

dha-103016-2-1.jpg

Son Haberler
Belediye başkanı depreme basın toplantısında yakalandı! O anlar kamerada!
Belediye başkanı depreme basın toplantısında yakalandı! O anlar kamerada!
Salça kutusundan uyuşturucu çay paketinden silah çıktı
Salça kutusundan uyuşturucu çay paketinden silah çıktı
Tarla sürerken traktör bir anda yanmaya başladı
Tarla sürerken traktör bir anda yanmaya başladı
Malatya'da canlı yayındaydı: Allahu Ekber... Yarrabi yardım et...
Malatya'da canlı yayındaydı: Allahu Ekber... Yarrabi yardım et...
Önce ata sonra tıra çarptı! Yanan araçtan sağ çıkamadı
Önce ata sonra tıra çarptı! Yanan araçtan sağ çıkamadı