Samsun'da silahlı çatışma: 6 yaralı, 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Samsun'da silahlı çatışma: 6 yaralı, 2 tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde, önceki gece meydana gelen silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir restoranın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucunda her iki gruptan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak yaralıların da arasında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilere ek olarak, bir kişi daha bugün gözaltına alındı ve toplamda 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılığa ifade veren B.K., M.Y., M.B. ve C.Y. serbest bırakıldı. G.K., S.Ç. ve M.O.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.K. ve A.O. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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