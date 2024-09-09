Samsun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, kentte hareketli anlar yaşattı. Yağmurun etkisiyle art arda çakan şimşekler, Karadeniz'in üzerinde adeta bir ışık gösterisi sundu. Denize düşen yıldırımlar ise gökyüzünü aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu.

Gecenin sakinliğini bozan gök gürültüleri, aralıklarla yankılanırken, şimşeklerin oluşturduğu parlak ışık huzmeleri bulutların ardında parıldadı. Samsun ve çevresindeki bu doğal olay, özellikle denize düşen yıldırımların ürpertici görüntüleriyle dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Yıldırım Takip Sistemi de Samsun ve çevresindeki yıldırımların yoğunluğunu ve şiddetini anbean izledi.

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