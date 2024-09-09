Erzincan'da geceyi şimşekler aydınlattı

Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının sonrasında Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterdi. Kuvvetli yağış nedeni ile cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Diğer yandan yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirdi. Birçok vatandaş ise çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Gök gürültüsü ile birlikte ardı ardına çakan şimşekler kentin hemen her noktasından görülürken, gecenin karanlığı gündüze döndü.