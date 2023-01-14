Tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şüpheli yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri yaptıkları takip sonucu 2 kişiyi tarihi eserlerle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde İ.K. ve E.Ü.'nün ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştıkları duyumu üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları takip sonucu 55 plakalı aracı Atakum ilçesi Yenimahalle'de durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet sikke, 1 adet madalyon, 4 adet heykel, 4 adet hac sembollü obje, 4 adet kapı tokmağı, 1 adet kama, 2 adet ok ucu ve 6 adet çeşitli obje ele geçirildi. Olayla ilgili İ.K. ve E.Ü. gözaltına alındı.

Ele geçen ürünler ise Samsun Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



(Kaynak: İHA)