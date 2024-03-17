Samsun'da trafik kazası. 2 yaralı

2 kişinin yaralandığı trafik kazası, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı Sebze Hali önünde meydana geldi. Kazaya ilişkin aktarılan bilgilere göre, Arda Can idaresindeki 55 ANN 916 plakalı otomobil, Hasan Çelik yönetimindeki 38 E 4832 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet orta refüje çekıp devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Arda Can ile Cansıl Koçal yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.