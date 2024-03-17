Babacan'dan Mehmet Şimşek'e eleştiri

Yerel seçim çalışmaları ile Batman'a gelen Ali Babacan, Batman Havalimanı'nda açıklamalarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

Memleketin en önemli sorununun ekonomi ve geçim derdiği olduğunu belirten Babacan emeklilerin Türkiye'nin her yerinde büyük bir feryat içerisinde olduğunu 'Açız, geçinemiyoruz' dediklerini dile getirdi.

Çiftçilerin de Türkiye'nin her yerinde feryat içerisinde olduğunu söyleyen Babacan "Türkiye, gemi gemi buğday ithal eden bir ülke haline geldi. Bunların hepsinin köküne indiğinizde, kötü yönetimi görüyorsunuz" dedi. Meselenin püf noktasının Türkiye'de adaletin ve hukukun ayaklar altına alınması olduğunu söyleyen Babacan "Hükümet vatandaşları sürekli bölüyor. Benden misin, değil misin, beriki misin, öteki misin kutuplaştırması ile bu ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla çözüme oralardan başlamak gerekiyor." dedi.

Konuşmasına Mehmet Şimşek'e eleştirileri ile devam eden Babacan 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirip ülkenin ekonomisinin başına koymaları halinde bile başaralı olamayacaklarını söyledi. Babacan "Çünkü ülkenin başında Erdoğan zihniyeti olduğu müddetçe , keyfilik sürdüğü sürece, 'Hukuk tanımam, aklıma geleni yaparım, kimse de bana hesap soramaz' zihniyeti, bu ülkenin başında olduğu müddetçe bu ülkenin sorunlarını çözmek asla mümkün olmayacaktır" dedi.