Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen O.S., K.Ö. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19,56 gram metamfetamin maddesi, 26 kapsül senttik ecza hap, 4 adet uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



(Kaynak: İHA)